Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

РФС опубликовал проект повестки дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 23 мая. В частности, в него вошло обсуждение вопроса лимита на легионеров, который может быть изменен, начиная с сезона-2020/21. Напомним, что в премьер-лиге действует лимит "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле). В ФНЛ можно выпускать не больше трех легионеров и иметь в заявке не больше пяти. В ПФЛ легионеры запрещены.

Полный проект повестки выглядит следующим образом:

- "Сборные": Доклад о состоянии дел по направлению "Работа со сборными". Концепция работы вертикали сборных.

- "Сотрудничество с международными регуляторами": согласование целей для включения в Программу FIFA Forward.

- "Региональная работа": О выполнении Программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.

- О лимите на легионеров и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона-2020/21.

- О подготовке очередной отчетной Конференции РФС.

- О регламенте Олимп-ФНЛ 2019/20 годов.

- О регламенте стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ 2019 года.

- О регламенте первенства России по футболу молодежных команд сезона 2019/20.

- О регламенте Юношеской футбольной лиги (U-17) сезона-2019/20.

- Об утверждении изменений составов постоянных комитетов РФС и положений о них.

- О разрешении процедуры замены клуба-участника профессиональных соревнований.