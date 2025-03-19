«Интернасьонал» отказался проводить товарищеские матчи со «Спартаком» и ЦСКА

Руководство бразильского «Интернасьонала» отказалось от проведения товарищеских матчей со «Спартаком» и ЦСКА в России в июле 2025 года, сообщает издание Correio Do Povo.

Встречи были запланированы на время проведения клубного чемпионата мира и могли принести бразильской команде 750 тысяч евро. Российские клубы были готовы покрыть логистические расходы «Интернасьонала».

Причиной отказа стал плотный график бразильцев и нежелание руководство клуба излишне нагружать игроков, так как команда будет участвовать в нескольких турнирах параллельно.