19 марта, 14:26

«Интернасьонал» отказался проводить товарищеские матчи со «Спартаком» и ЦСКА

Даниил Аршавский

Руководство бразильского «Интернасьонала» отказалось от проведения товарищеских матчей со «Спартаком» и ЦСКА в России в июле 2025 года, сообщает издание Correio Do Povo.

Встречи были запланированы на время проведения клубного чемпионата мира и могли принести бразильской команде 750 тысяч евро. Российские клубы были готовы покрыть логистические расходы «Интернасьонала».

Причиной отказа стал плотный график бразильцев и нежелание руководство клуба излишне нагружать игроков, так как команда будет участвовать в нескольких турнирах параллельно.

Источник: Correio Do Povo
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
В «Крыльях Советов» опровергли информацию о скорой отставке Осинькина

Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» в случае отставки Осинькина: «Кстати, я с лицензией, приглашайте»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

