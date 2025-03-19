Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» в случае отставки Осинькина: «Кстати, я с лицензией, приглашайте»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Уберут и уберут. Придет другой, какая разница? Кстати, я с лицензией, если что, приглашайте. Готов ли возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого? По крайней мере футбольный человек хоть приедет», — сказал Мостовой «СЭ».

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг «СЭ» информацию об отставке Осинькина.

«Крылья Советов» (19 очков) располагаются на 12-м месте в таблице РПЛ.

Дарик Агаларов