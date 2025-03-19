Футбол
19 марта, 15:05

Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» в случае отставки Осинькина: «Кстати, я с лицензией, приглашайте»

Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» в случае отставки Осинькина

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Уберут и уберут. Придет другой, какая разница? Кстати, я с лицензией, если что, приглашайте. Готов ли возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого? По крайней мере футбольный человек хоть приедет», — сказал Мостовой «СЭ».

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг «СЭ» информацию об отставке Осинькина.

«Крылья Советов» (19 очков) располагаются на 12-м месте в таблице РПЛ.

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Я не понимаю, почему он не хочет пойти поработать просто в тренерском штабе какой-нибудь команды?! Хотя бы на полгода. Так делают нормальные будущие тренеры. А так вряд-ли из премьер лиги кто-то захочет рисковать и взять его сразу главным. Может я ошибаюсь, но мне не совсем понятно.

    20.03.2025

  • Деметрио

    Не дай бог! Без мозгов, но с лицензией, без опыта... В медиалигу максимум.

    20.03.2025

  • Асылхан

    Может не убирать Осинькина , а отправить в отпуск на 3 месяца , поставить Сашу . Осинькину надо отдохнуть от давления . Посмотрим что Мостовой придусает. после отпуска Осинькин придет свежим . Нельзя людям на износ работать и под давлением

    20.03.2025

  • Прораб.

    Бросай бухать, Саня!

    20.03.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Игрок и тренер разные профессии.Мост долго нежился.Кто хочет стать тренером ,тот заранее готовится!А тут ,видимо,деньги кончаются.

    20.03.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    "Все люди,как люди,а я царь!"Вот и восседай на троне,пусть челядь тренирует!

    20.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Браво, Александр! Это будет новым вызовом.

    20.03.2025

  • hovawart645

    И много наоборот. Короче: практика - критерий истины! Пока тренировать не начнёт - не узнаем.)

    20.03.2025

  • Василий Павлович

    Начинать тренерскую карьеру в почти 57 лет? Не поздновато ли? И чем Мостовой занимался последние 20 лет? Эксперствовал? Если бы, действительно, хотел бы тренировать, то давно уже попробовал бы. А так, только языком чесать мастер. Да и то по мелочам.

    19.03.2025

  • Горик Джанлукян

    на самом деле да, в футбол то человек реально на хорошем уровне играл

    19.03.2025

  • Горик Джанлукян

    на самом деле даже интересно на него взглянуть в клубе рпл

    19.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тренер гороховый

    19.03.2025

  • bvp

    Саню на царство.

    19.03.2025

  • Степочкин

    А Тедеско с Абаскалем много тренировали третью лигу? Вам спартачам позор , что вы гнобите своих же бывших игроков, причем игроков с именем и возвышаете таких как Промес например или таких как Абскаль и Тедеско. Тот же Промес для мирового футбола никто по сравнению с теми же Мостовым , Карпиным или Аленичевым.

    19.03.2025

  • splash174

    Им нужно с Ромой Ротенбергом что-нибудь организовать. Мелят языком одинаково.

    19.03.2025

  • _моро

    как абаскаль на свинарне?)

    19.03.2025

  • rustov

    Блин, дайте человеку хотя бы омский "Мясгаз"

    19.03.2025

  • Luti

    Только не в Крылья!

    19.03.2025

  • Gordon

    Возьмите его хоть кто-нибудь... Реально утомил. Уже не смешно вот это всё.

    19.03.2025

  • Niko McCowrey

    У меня тоже есть лицензия. Так что тоже можно приглашать. Правда - охотничья. Откуда Вы, автор? Чей родственник?

    19.03.2025

  • URMA

    Мостовому нельзя верить. Болтун-пердун. Как до дела дойдет откажется. Он просто трусит. Иначе бы уже давно начал тренировать.

    19.03.2025

  • vv12

    Черчесов скоро возглавит Зенит...

    19.03.2025

  • aroninva

    Мне все же ближе позиция Мостового...А Слуцкий-это как раз пример,что из всякого правила есть исключение.

    19.03.2025

  • shpasic

    Семак тоже играл у Бескова, ну и?

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    В том то и дело, что игрок и тренер совершенно разные пофессии. Слуцкий много играл? И на каком уровне? А стал добротным тренером. И подобных примеров много.

    19.03.2025

  • hovawart645

    Царь и у Бескова играл, и у Романцева, и в Испании звездил. Думаю, он бы был интересным тренером.

    19.03.2025

  • Sochinet

    Возьмите этого клоуна уже куда-нибудь.

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Так они, кроме как чесать языками на ТВ ни на что не способны.. Мостовой безмозглый. Аршавин ленивый.

    19.03.2025

  • Victorns

    Ну, без мыла всюду влезет. Пусть на кошечках потренируется сначала.

    19.03.2025

  • hovawart645

    А при чём тут тв? Зенит имеет - Матч.

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    А что и Зенит, и Спартак уже свои телеканалы имеют?

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Какое узкое мышление!!! ...«По крайней мере футбольный человек хоть приедет»... Даже раскидывать мозгами не надо, что бы знать, что не кадый футбольный человек может стать тренером. Но, мостовому и раскидывать то не чем. Кому не жалко денег и насрать на команду (имею ввиду РПЛ и Первую лигу), можете подписать Мостового главным тренером. С него как с гуся вода. Даже не покраснеет от своей «работы».

    19.03.2025

  • hovawart645

    Царя надо в Зенит, а Аршавина в Спартак, к сыну! Рубка будет - кровь и кости))

    19.03.2025

  • Artorixus

    Ну раз рвётся в тренеры, надо уважить и дать возможность по-рулить.

    19.03.2025

  • Mike101

    Вот уж ржака.... Ну и дебил.

    19.03.2025

  • Юморист Мостовой)

    19.03.2025

  • FCSM

    Ты сначала на коголыме из третьей лиги потренируйся Мостовой.

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Чо с ним комментов сто штук про хоккей про футбол и тренером готов стать ...а все это время не мог

    19.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

