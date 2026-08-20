Новая топ-продажа «Балтики» на подходе. Защитник Гассама может перейти в «Болонью» за 4,5 миллиона евро

В клубе подтвердили переговоры.

«Балтика» рискует потерять очередного лидера. По данным ряда источников, калининградский клуб может продать защитника Натана Гассама в итальянскую «Болонью».

Хорошая сделка

Балтийцы официально подтвердили информацию о переговорах по поводу трансфера 25-летнего малийца.

«Да, это правда. «Болонья» прислала оффер, но мы пока не договорились», — сказал спортивный директор калининградцев Армен Маргарян в интервью «Матч ТВ».

По словам инсайдера Ивана Карпова, сделка находится на финальном этапе — итальянцы заплатят за Гассама 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Сам футболист получит контракт до 2030 года.

О возможном переезде Натана в Европу писали и раньше — в июле «Чемпионат» сообщал об интересе к малийцу со стороны «Торино» и «Панатинаикоса». Тогда «Балтика» запросила 5 миллионов евро, после чего переговоры остановились. Весной за Гассама якобы приходили ПАОК и АЕК.

Если сделка с «Болоньей» состоится, то с финансовой точки зрения калининградцы наверняка останутся довольны. В 2023 году они купили защитника у болгарской «Славии» за 500 тысяч евро — и теперь могут многократно отбить затраты.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лидеры уходят

А вот в футбольном плане поводов для радости у «Балтики» не так много. Гассама — один из лидеров команды, за три года в составе он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач, по данным Transfermarkt. В этом сезоне Натан сыграл во всех стартовых четырех турах РПЛ, оформив два ассиста. Его уход вряд ли пойдет калининградцам на пользу.

При этом команда Андрея Талалаева и ранее теряла важных футболистов. В мае защитник Кевин Андраде перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро, а в конце июля голкипер Максим Бориско отправился в ЦСКА за 180 миллионов рублей.

Пока калининградцам удается держаться — они занимают шестое место в РПЛ по итогам четырех туров, набрав шесть очков. Но что будет дальше и сможет ли «Балтика» заменить ушедших — большой вопрос.