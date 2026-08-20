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Новая топ-продажа «Балтики» на подходе. Защитник Гассама может перейти в «Болонью» за 4,5 миллиона евро

Артем Белинин
Корреспондент
Натан Гассама.
Фото Global Look Press
В клубе подтвердили переговоры.

«Балтика» рискует потерять очередного лидера. По данным ряда источников, калининградский клуб может продать защитника Натана Гассама в итальянскую «Болонью».

Хорошая сделка

Балтийцы официально подтвердили информацию о переговорах по поводу трансфера 25-летнего малийца.

«Да, это правда. «Болонья» прислала оффер, но мы пока не договорились», — сказал спортивный директор калининградцев Армен Маргарян в интервью «Матч ТВ».

По словам инсайдера Ивана Карпова, сделка находится на финальном этапе — итальянцы заплатят за Гассама 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Сам футболист получит контракт до 2030 года.

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О возможном переезде Натана в Европу писали и раньше — в июле «Чемпионат» сообщал об интересе к малийцу со стороны «Торино» и «Панатинаикоса». Тогда «Балтика» запросила 5 миллионов евро, после чего переговоры остановились. Весной за Гассама якобы приходили ПАОК и АЕК.

Если сделка с «Болоньей» состоится, то с финансовой точки зрения калининградцы наверняка останутся довольны. В 2023 году они купили защитника у болгарской «Славии» за 500 тысяч евро — и теперь могут многократно отбить затраты.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лидеры уходят

А вот в футбольном плане поводов для радости у «Балтики» не так много. Гассама — один из лидеров команды, за три года в составе он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач, по данным Transfermarkt. В этом сезоне Натан сыграл во всех стартовых четырех турах РПЛ, оформив два ассиста. Его уход вряд ли пойдет калининградцам на пользу.

При этом команда Андрея Талалаева и ранее теряла важных футболистов. В мае защитник Кевин Андраде перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро, а в конце июля голкипер Максим Бориско отправился в ЦСКА за 180 миллионов рублей.

Главный тренер &laquo;Балтики&raquo; Андрей Талалаев (справа) и&nbsp;его сын Андрей Талалаев-младший во&nbsp;время матча с&nbsp;ЦСКА.«Выстрел в голову и борьба за выживание для «Балтики». Талалаев высказался о возможном уходе Бориско в ЦСКА

Пока калининградцам удается держаться — они занимают шестое место в РПЛ по итогам четырех туров, набрав шесть очков. Но что будет дальше и сможет ли «Балтика» заменить ушедших — большой вопрос.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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