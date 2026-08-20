Новая топ-продажа «Балтики» на подходе. Защитник Гассама может перейти в «Болонью» за 4,5 миллиона евро
«Балтика» рискует потерять очередного лидера. По данным ряда источников, калининградский клуб может продать защитника Натана Гассама в итальянскую «Болонью».
Хорошая сделка
Балтийцы официально подтвердили информацию о переговорах по поводу трансфера 25-летнего малийца.
«Да, это правда. «Болонья» прислала оффер, но мы пока не договорились», — сказал спортивный директор калининградцев Армен Маргарян в интервью «Матч ТВ».
По словам инсайдера Ивана Карпова, сделка находится на финальном этапе — итальянцы заплатят за Гассама 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Сам футболист получит контракт до 2030 года.
О возможном переезде Натана в Европу писали и раньше — в июле «Чемпионат» сообщал об интересе к малийцу со стороны «Торино» и «Панатинаикоса». Тогда «Балтика» запросила 5 миллионов евро, после чего переговоры остановились. Весной за Гассама якобы приходили ПАОК и АЕК.
Если сделка с «Болоньей» состоится, то с финансовой точки зрения калининградцы наверняка останутся довольны. В 2023 году они купили защитника у болгарской «Славии» за 500 тысяч евро — и теперь могут многократно отбить затраты.
Лидеры уходят
А вот в футбольном плане поводов для радости у «Балтики» не так много. Гассама — один из лидеров команды, за три года в составе он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач, по данным Transfermarkt. В этом сезоне Натан сыграл во всех стартовых четырех турах РПЛ, оформив два ассиста. Его уход вряд ли пойдет калининградцам на пользу.
При этом команда Андрея Талалаева и ранее теряла важных футболистов. В мае защитник Кевин Андраде перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро, а в конце июля голкипер Максим Бориско отправился в ЦСКА за 180 миллионов рублей.
Пока калининградцам удается держаться — они занимают шестое место в РПЛ по итогам четырех туров, набрав шесть очков. Но что будет дальше и сможет ли «Балтика» заменить ушедших — большой вопрос.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0