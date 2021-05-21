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«Кем меня хотели видеть? Буратино?» Дзюба — о критике за костюм Дэдпула

21 мая 2021, 23:44
Артем Дзюба в костюме Дэдпула. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба в костюме Дэдпула. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что подвергся критике за выход на церемонию награждения РПЛ в костюме Дэдпула.

«Вообще так получилось, что вся Европа восприняла это позитивно, но только наши, скупердяи русские, оплевали меня очередной раз. За то, что клоун, что все внимание привлек к себе. Я не думал в этот момент. Я взял, надел и пошел.

Что говорили болельщики? Лучше бы надел что-то наше, русское. Все везде написали это. Кем они меня хотели видеть? Я не знаю кем. Может, дядей Федором. Я реально начал думать. Кем я мог выйти? Буратино? Тогда бы русские кричали, какой креативный, а весь мир — дебилоид. Это бы странно было бы.

Почему Дэдпул? Люблю этого персонажа: черный юмор, всякие шуточки, немного отмороженный, забавный, никогда не унывает, чтобы не происходило», — сказал Дзюба в новом выпуске шоу Первого канала «Вечернего Урганта».

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