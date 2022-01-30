Бохинен завтра пройдет медосмотр перед арендой в «Салернитану»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в ближайшее время перейдет в «Салернитану», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, завтра 22-летний норвежец пройдет медосмотр, после чего будет арендован итальянским клубом до конца сезона. ЦСКА получит за аренду игрока 0,3 млн евро. Также «Салернитана» будет обязана выкупить Бохинена за 4 млн евро, если останется в серии А.

В нынешнем сезоне Бохинен забил два мяча в 10 матчах за ЦСКА. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 1,2 миллиона евро.