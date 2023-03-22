Имя нового главного тренера «Торпедо» будет объявлено на этой неделе

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера команды.

В среду, 22 марта, московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым по обоюдному согласию сторон.

«Новый тренер будет объявлен на этой неделе. Что будет со штабом? С каждым будем общаться и примем решение. Мы расстались с Талалаевым без конфликта. Все нормально», — сказал Савин.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.