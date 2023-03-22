Президент «Торпедо» Савин рассказал, на каком стадионе пройдет ближайшая игра команды

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, на каком стадионе в ближайшее время сыграет московская команда.

— Ближайший матч «Торпедо» проведет в «Лужниках»?

— Мы работаем над этим. Приедет комиссия РФС и РПЛ и будут оценивать поле. Как только оценят, так и вернемся в «Лужники». Возражают ли «Химки»? «Химки» нам, наоборот, помогают и выручают с ареной.

Ранее инспекция РФС-РПЛ признала поле в «Лужниках» непригодным для проведения матчей.

Следующий домашний матч черно-белые проведут 9 апреля с «Факелом», а затем 16-го — со «Спартаком».