Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумаги.

Его идея родилась во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сначала было необходимост мыть руки 20 секунд и чеканить мяч. По новым правилам испытания нужно чеканить туалетную бумагу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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