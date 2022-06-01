Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

Защитник Илья Кутепов объявил о своем уходе из «Спартака».

Футболист написал об этом в своих соцсетях.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия — это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось. Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле.

Я ухожу из «Спартака» с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и я здесь многому научился. Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать.

Эти 10 лет — навсегда в моей карьере. «Спартак» — навсегда в моей памяти. Всем болельщикам — хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка. Сейчас Москва — точно красно-белая», — написал Кутепов.

Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года. В составе красно-белых 28-летний россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Защитник покинет клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2022 года.