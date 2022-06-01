«Нижний Новгород» объявил об уходе Сапеты

Полузащитник Александр Сапета покинул «Нижний Новгород», сообщает официальный Telegram-канал клуба 1 июня.

32-летний российский футболист выступал за нижегородцев с сентября 2018 года. Весной хавбек играл на правах аренды за «Кубань».

В сезоне-2021/22 Сапета провел 10 матчей за «Нижний Новгород» и не отметился результативными действиями.