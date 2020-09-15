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Илья Геркус: «Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным»

01:43
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре москвичей в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным, каким он только может быть, — написал Геркус в Twitter.

«Локомотив» с 9 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом «железнодорожники» не выигрывают пять матчей подряд.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ilgerkus/status/1305589247039201280

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