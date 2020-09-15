Илья Геркус: «Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре москвичей в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:0).
— Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным, каким он только может быть, — написал Геркус в Twitter.
«Локомотив» с 9 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом «железнодорожники» не выигрывают пять матчей подряд.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи