Илья Геркус: «Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре москвичей в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным, каким он только может быть, — написал Геркус в Twitter.

«Локомотив» с 9 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом «железнодорожники» не выигрывают пять матчей подряд.