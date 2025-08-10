Геркус: «Это последний сезон Батракова в РПЛ. Он сейчас может стоить 50 миллионов»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал итоги дерби со «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от матча?

— Конечно, мало кто ожидал, что увидим целых 6 голов. Да и фаворита определить было не так-то просто. Закономерен ли результат? Счет на табло. Победил сильнейший.

— За счет чего «Локомотив» превзошел «Спартак»?

— Может быть, и не правильно выделять только одну причину, но сложно не сказать про Алексея Батракова. Это, конечно, суперзвезда! Потрясающий игрок! Таких футболистов у нас давно не было. Разве только Хвича Кварацхелия. Причем тот, который не в РПЛ выступал, а уже в «Наполи». Допускаю, что это последний сезон Батракова в России. Даже, может быть, последние месяцы.

— Игорь Корнеев считает, что Батраков по уровню таланта не дотягивает до Головина.

— Ну, на мой взгляд, Батраков талантливее. Это реально суперзвезда. Игрок для топ-клуба. Может выступать в любой команде мира. Возможно, поначалу на замене, но тем не менее. Им надо сегодня восхититься. Аплодисменты! Кто забивал три мяча «Спартаку» в одном матче? Достижение!

— Однако «Реал» и «Барселона» — все же слишком серьезный для него уровень.

— Почему? Он может и там оказаться. Возможно, не сразу, возможно, через ротацию. Но я верю в парня — он способен скакануть вверх. Посмотрите на него — он все умеет! Искренне восхищен.

— Вообще без слабых мест?

— Я не вижу слабых мест у него. Он и борется, и передачи раздает, и игру ведет. Все при нем. А как он забивает?! И головой, и с добивания, и ударом на исполнение. Что еще нужно?

— То есть он вам вообще никого не напоминает из российских игроков прошлых лет?

— Даже не знаю... А кто у нас из молодых так же выстреливал?

— Марат Измайлов?

— Да, возможно. Хороший пример. Но у Батракова все же статистика посерьезнее. Сычев здорово стартовал. Пожалуй, Сычев первый сезон был таким же ярким, как Алексей. Мне кажется, Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 миллионов евро.

— Да ладно?!

— Я не утрирую. Серьезно. Он стоит именно столько. Мне кажется, сейчас за ним придут топовые европейские клубы. Посмотрим.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице