10 августа, 14:30

Геркус: «Это последний сезон Батракова в РПЛ. Он сейчас может стоить 50 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал итоги дерби со «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от матча?

— Конечно, мало кто ожидал, что увидим целых 6 голов. Да и фаворита определить было не так-то просто. Закономерен ли результат? Счет на табло. Победил сильнейший.

— За счет чего «Локомотив» превзошел «Спартак»?

— Может быть, и не правильно выделять только одну причину, но сложно не сказать про Алексея Батракова. Это, конечно, суперзвезда! Потрясающий игрок! Таких футболистов у нас давно не было. Разве только Хвича Кварацхелия. Причем тот, который не в РПЛ выступал, а уже в «Наполи». Допускаю, что это последний сезон Батракова в России. Даже, может быть, последние месяцы.

— Игорь Корнеев считает, что Батраков по уровню таланта не дотягивает до Головина.

— Ну, на мой взгляд, Батраков талантливее. Это реально суперзвезда. Игрок для топ-клуба. Может выступать в любой команде мира. Возможно, поначалу на замене, но тем не менее. Им надо сегодня восхититься. Аплодисменты! Кто забивал три мяча «Спартаку» в одном матче? Достижение!

— Однако «Реал» и «Барселона» — все же слишком серьезный для него уровень.

— Почему? Он может и там оказаться. Возможно, не сразу, возможно, через ротацию. Но я верю в парня — он способен скакануть вверх. Посмотрите на него — он все умеет! Искренне восхищен.

— Вообще без слабых мест?

— Я не вижу слабых мест у него. Он и борется, и передачи раздает, и игру ведет. Все при нем. А как он забивает?! И головой, и с добивания, и ударом на исполнение. Что еще нужно?

— То есть он вам вообще никого не напоминает из российских игроков прошлых лет?

— Даже не знаю... А кто у нас из молодых так же выстреливал?

— Марат Измайлов?

— Да, возможно. Хороший пример. Но у Батракова все же статистика посерьезнее. Сычев здорово стартовал. Пожалуй, Сычев первый сезон был таким же ярким, как Алексей. Мне кажется, Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 миллионов евро.

— Да ладно?!

— Я не утрирую. Серьезно. Он стоит именно столько. Мне кажется, сейчас за ним придут топовые европейские клубы. Посмотрим.

Илья Геркус о&nbsp;победе Локомотива над Спартаком в&nbsp;четвертом туре РПЛ 2025 / 2026, игре Батракова и&nbsp;Станковиче.«Батраков — реальная суперзвезда! А от Станковича исходит один негатив. Печаль...» Интервью Геркуса

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице

Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
  • Упёртый русский

    Геркус, ты контракт Батракова с Локо видел? Там четко прописана сумма выкупа. И она не 50, а 12 млн. Потому рыночная стоимость Батракова на сегодня - 12 млн. Факт.

    10.08.2025

  • Sergey Sparker

    Почему так мало? Ламин Ямаль («Барселона») €402,3 млн., Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») €239,6 млн.,Джуд Беллингем («Реал») — €233,8 млн.,... Батраков круче всех !!! Ямаль может с ним потягаться, но, минимум €300 млн. отдайте за него и не грешите.

    10.08.2025

  • DemolisherAjax

    Да давайте сразу 150 лямов,чего мелочиться :) Учитывая что играет в "супер топовом чемпе" :)

    10.08.2025

  • Динамов

    Не хочется разочаровывать маRазматика Геркуса, но стоит СЕЙЧАС Батраков ровно 12 млн евро и ни центом больше!:joy:

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    Бредятина. Что-бы стоить 50 миллионов,нужно поиграть где-нибудь в Англии,в Испании,Италии,Франции. И там проявить себя. А его 10-15 голов за сезон в посредственном чемпионате - это ни о чём для Европы.

    10.08.2025

  • Sam17

    Что-то Остапа понесло.)

    10.08.2025

  • hottie

    За 4 тура в этом болоте стоимость поднялась до 50 лямов) Как это Реал или Ливерпуль до сих пор не заметили, а то потом придется выкладывать под половину лярда после окончания чемпионата.

    10.08.2025

  • Alferovav

    А может и не стоить )

    10.08.2025

  • NapoliFC

    Пусть к Захаряну едет, будут вместе ничего не делать.

    10.08.2025

  • rustov

    очень надеюсь, что Батраков эту херню не увидит.

    10.08.2025

    Геркус: «Станкович не попал в наш чемпионат. От него нет позитива»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

