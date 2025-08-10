Геркус: «Это последний сезон Батракова в РПЛ. Он сейчас может стоить 50 миллионов»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал итоги дерби со «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.
— Получили удовольствие от матча?
— Конечно, мало кто ожидал, что увидим целых 6 голов. Да и фаворита определить было не так-то просто. Закономерен ли результат? Счет на табло. Победил сильнейший.
— За счет чего «Локомотив» превзошел «Спартак»?
— Может быть, и не правильно выделять только одну причину, но сложно не сказать про Алексея Батракова. Это, конечно, суперзвезда! Потрясающий игрок! Таких футболистов у нас давно не было. Разве только Хвича Кварацхелия. Причем тот, который не в РПЛ выступал, а уже в «Наполи». Допускаю, что это последний сезон Батракова в России. Даже, может быть, последние месяцы.
— Игорь Корнеев считает, что Батраков по уровню таланта не дотягивает до Головина.
— Ну, на мой взгляд, Батраков талантливее. Это реально суперзвезда. Игрок для топ-клуба. Может выступать в любой команде мира. Возможно, поначалу на замене, но тем не менее. Им надо сегодня восхититься. Аплодисменты! Кто забивал три мяча «Спартаку» в одном матче? Достижение!
— Однако «Реал» и «Барселона» — все же слишком серьезный для него уровень.
— Почему? Он может и там оказаться. Возможно, не сразу, возможно, через ротацию. Но я верю в парня — он способен скакануть вверх. Посмотрите на него — он все умеет! Искренне восхищен.
— Вообще без слабых мест?
— Я не вижу слабых мест у него. Он и борется, и передачи раздает, и игру ведет. Все при нем. А как он забивает?! И головой, и с добивания, и ударом на исполнение. Что еще нужно?
— То есть он вам вообще никого не напоминает из российских игроков прошлых лет?
— Даже не знаю... А кто у нас из молодых так же выстреливал?
— Марат Измайлов?
— Да, возможно. Хороший пример. Но у Батракова все же статистика посерьезнее. Сычев здорово стартовал. Пожалуй, Сычев первый сезон был таким же ярким, как Алексей. Мне кажется, Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 миллионов евро.
— Да ладно?!
— Я не утрирую. Серьезно. Он стоит именно столько. Мне кажется, сейчас за ним придут топовые европейские клубы. Посмотрим.
«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2