Берковский: «Нижний Новгород ничем не хуже Москвы»

Полузащитник «Химок» Илья Берковский ответил на вопрос, почему игроки переходят в подмосковный клуб несмотря на проблемы с финансами, которые случаются не первый раз.

«На мой взгляд, такие проблемы все равно невозможно просчитать заранее. Я, например, пришел в «Химки» не прошлым летом, когда начались проблемы, а еще перед прошлым сезоном в 2023 году, когда в клубе все было плюс-минус стабильно. И этот вопрос с финансами вообще не всплывал. То, что произошло сейчас, — это во многом стечение обстоятельств, в том числе связанных с Туфаном. Думаю, его проблемы — это основная причина. Но в будущем, возможно, кто-то будет более тщательно выбирать клуб, поскольку такие ситуации, как в «Химках», нечасто встретишь в современном футболе. Надеюсь, просто ситуация станет лучше и в следующем сезоне таких проблем не будет.

Я, когда переходил из «Торпедо» в «Химки», в первую очередь принимал решение на основе общения с тогдашним главным тренером Андреем Викторовичем Талалаевым. И перешел в команду, когда почувствовал его интерес ко мне как игроку. И до «Торпедо» я нормально жил в Нижнем Новгороде, когда играл за «Пари НН». Город ничем не хуже Москвы. Прекрасно там жилось, поэтому в «Химки» шел точно не из-за близости к столице. Тем более клубы тоже не берут к себе кого попало — они выстраивают свою селекцию исходя из того, подходит им тот или иной игрок или нет. И нет такого, что при прочих равных я поеду в Химки, а к примеру, в Воронеж не поеду. Я буду смотреть, насколько во мне заинтересованы и какие у меня там игровые перспективы», — цитируют «Известия» Берковского.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками».