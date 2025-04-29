Берковский: «Артига помогал нам, старался закрывать многие вопросы как психолог»
Полузащитник «Химок» Илья Берковский прокомментировал увольнение Франка Артиги с поста главного тренера команды.
«Скажу за себя: честно, не думал, что такая ситуация с его увольнением вообще возможна. Тем более за какие-то сказанные слова. Не знаю, с чем это связано. Знаю только ту информацию, которая есть в СМИ. Могу сказать, что Франк помогал нам, старался закрывать многие вопросы как психолог. Выступал посредником между нами и иностранцами в команде, потому что у них немного другой менталитет. Так что Артиге большое спасибо, и желаю ему только удачи», — цитируют «Известия» Берковского.
Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.
Источник: «Известия»
Новости