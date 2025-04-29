Футбол
29 апреля, 04:31

Берковский: «Артига помогал нам, старался закрывать многие вопросы как психолог»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Химок» Илья Берковский прокомментировал увольнение Франка Артиги с поста главного тренера команды.

«Скажу за себя: честно, не думал, что такая ситуация с его увольнением вообще возможна. Тем более за какие-то сказанные слова. Не знаю, с чем это связано. Знаю только ту информацию, которая есть в СМИ. Могу сказать, что Франк помогал нам, старался закрывать многие вопросы как психолог. Выступал посредником между нами и иностранцами в команде, потому что у них немного другой менталитет. Так что Артиге большое спасибо, и желаю ему только удачи», — цитируют «Известия» Берковского.

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.

Франк Артига и&nbsp;Магомед Адиев.Тренерская неразбериха в «Химках»: Адиев назначен исполняющим обязанности, поскольку Артига еще на контракте
Источник: «Известия»
Футбол
ФК Химки
Франк Артига
