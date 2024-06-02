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Илич: «Важно, что «Пари НН» остался в РПЛ»

Алина Савинова
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос о том, думал ли он об уходе из команды.

«Да. Поверьте, мы с тренерским штабом работали очень много в последние месяцы, проели много времени на подготовку к играм, к тренировкам. Это все не так просто, а потом ты дважды получаешь по 6 голов. Но ок, важно, что мы остались в премьер-лиге. Надеюсь, что больше игр с шестью пропущенными голами больше никогда не случится», — цитирует Илича «РБ Спорт».

Илич возглавил «Пари НН» 4 мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

В субботу, 1 июня, нижегородцы одержали первую победу под руководством 46-летнего специалиста. «Пари НН» обыграл «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил прописку в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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