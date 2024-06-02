«Оренбург» не планирует продлевать контракт с нападающим Обуховым

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство клуба не планирует предлагать новый контракт 32-летнему форварду. Соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Обухов провел 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, в которых забил пять голов. Стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.