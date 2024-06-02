«Оренбург» не планирует продлевать контракт с нападающим Обуховым
Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, руководство клуба не планирует предлагать новый контракт 32-летнему форварду. Соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2023/24 Обухов провел 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, в которых забил пять голов. Стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.
Источник: «РБ Спорт»
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|56
|
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|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
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|
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|30
|7
|10
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|34-41
|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
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|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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