Игроки «Зенита» и «Факела» устроили стычку после спорного момента в штрафной питерцев

Игроки «Зенита» и «Факела» (2:0) устроили потасовку после спорного момента в штрафной питерцев в матче 4-го тура РПЛ. Игроки были не согласны с решением судьи, из-за чего эмоционально разговаривали друг с дургом.

Видео стычки:

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.