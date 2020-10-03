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«Игроки «Спартака» должны понимать — это их шанс взять титул». Титов — о чемпионской гонке

13:50
Егор Титов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Егор Титов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что главным фактором победы московского клуба в сезоне-2016/17 стал вылет из еврокубков. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— Тот факт, что «Спартак» не выступает в еврокубках дает преимущество в чемпионской гонке?

— Однозначно. Я уверен, что сложно придется всей четверке, выступающей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Спартак» будет готовиться ко всем играм по неделе, футболисты будут более свежими, мотивированными. Они должны понимать, что это их шанс взять титул.

Увы, у нас все работает именно так. Помните момент, когда нас с Дмитрием Аленичевым уволили из «Спартака»? Почему красно-белые стали чемпионами в сезоне-2016/17?

— Потому что команда вылетела из Лиги Европы?

— Конечно. Остались без еврокубков и скрупулезно готовились к каждому матчу. В этом сезоне ситуация может повториться. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Титовым

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