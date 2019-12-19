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Игроки «Ростова» записали для Карпина видеопоздравление в честь двухлетия работы в клубе

10:12
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«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал видео, в котором футболисты ростовского клуба поздравили тренера команды Валерия Карпина с двухлетием работы в клубе.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка — столько же у ЦСКА и «Локомотива», но ростовский клуб лидирует за счет дополнительных показателей.

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