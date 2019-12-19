Игроки «Ростова» записали для Карпина видеопоздравление в честь двухлетия работы в клубе

19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба ?



По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.



Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения ?#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0