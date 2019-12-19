Игроки «Ростова» записали для Карпина видеопоздравление в честь двухлетия работы в клубе
«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал видео, в котором футболисты ростовского клуба поздравили тренера команды Валерия Карпина с двухлетием работы в клубе.
После 19 туров «Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка — столько же у ЦСКА и «Локомотива», но ростовский клуб лидирует за счет дополнительных показателей.
19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019
По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.
Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения ?#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0
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