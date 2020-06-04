Игроки «Крыльев Советов» сдали отрицательный тест на коронавирус и антитела
15:27
Футболисты «Крыльев Советов» прошли очередной тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
— Наша команда готовится к возобновлению сезона, — говорится в сообщении. — Сегодня «Крылья Советов» провели две тренировки. В тренировочном процессе задействованы 27 игроков.
Сегодня стали известны результаты тестов на коронавирус и антитела, которые «Крылья» сдали в начале недели. Все они — отрицательные.
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