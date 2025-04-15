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15 апреля, 18:17

Игроки «Химок» бойкотировали тренировку из-за недовольства делами в клубе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболисты «Химок» Зелимхан Бакаев, Александр Руденко и Антон Заболотный (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», во вторник, 15 апреля, «Химки» должны были провести первую тренировку на неделе.

Однако после новости об уходе главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле, вместо чего провели занятие в тренажерном зале, которое, по словам источника «СЭ», продлилось около десяти минут.

Франк Артига возглавлял «Химки» с лета 2024 года. Вместе с 48-летним испанцем клуб покинули его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.

13 апреля после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ Артига заявил об усталости игроков в связи с финансовой ситуацией в «Химках». По данным издания Sport Baza, у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей.

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. 14 апреля появлялась информация о том, что новым главным тренером команды после ухода Артиги станет Магомед Адиев.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

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