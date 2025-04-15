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15 апреля, 18:11

Мостовой готов поработать тренером совместно с Тотти

Александр Абустин
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о том, готов ли он совместно поработать с бывшим форвардом сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти.

«Конечно, мог бы себе такое представить. Каких успехов могли бы достичь? Если состав хороший у команды, то ты можешь добиться успеха. Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и сказал, что готов работать только в РПЛ.

Александр Мостовой
Франческо Тотти
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1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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 - : -
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Локомотив – Пари НН
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