Осинькин: «На встрече с губернатором ничего такого не решалось»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин иронично отреагировал на слова замгендиректора клуба Руслана Пименова, который назвал победы в оставшихся шести или пяти матчах одним из основных условий продления контракта со специалистом.

«Всего? Пятнадцать очков... Мы в Лигу чемпионов уже?» — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина, который обратился к Пименову.

Также тренер вспомнил недавнюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«На меня было больно смотреть? На самом деле на встрече с губернатором ничего такого не решалось, от чего у меня мог быть плохой вид», — добавил он.

После 24 туров нынешнего сезона РПЛ самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками.