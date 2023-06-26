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Игроки «Динамо» Даса и Нгамале вернутся в расположение клуба 1 июля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник Муми Нгамале и защитник Эли Даса вернутся в расположение московского «Динамо» 1 июля.

«Даса и Нгамале вернутся в расположение «Динамо» 1 июля. У них будет продленный отпуск после игр за свои национальные команды. Пока непонятно, когда вернутся Сазонов и Гагнидзе. Все будет зависеть от будущих результатов сборной Грузии на молодежном чемпионате Европы. Футболисты присоединятся к команде позже», — приводит заявлении пресс-службы «Динамо» «Чемпионат».

В минувшем сезоне 28-летний Нгмале провел за «Динамо» 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 30-летний Даса сыграл за московский клуб 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5151039-igroki-dinamo-dasa-i-ngamalyo-vernutsya-v-raspolozhenie-kluba-1-iyulya.html
Николя Муми Нгамале
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