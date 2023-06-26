Игроки «Динамо» Даса и Нгамале вернутся в расположение клуба 1 июля
Полузащитник Муми Нгамале и защитник Эли Даса вернутся в расположение московского «Динамо» 1 июля.
«Даса и Нгамале вернутся в расположение «Динамо» 1 июля. У них будет продленный отпуск после игр за свои национальные команды. Пока непонятно, когда вернутся Сазонов и Гагнидзе. Все будет зависеть от будущих результатов сборной Грузии на молодежном чемпионате Европы. Футболисты присоединятся к команде позже», — приводит заявлении пресс-службы «Динамо» «Чемпионат».
В минувшем сезоне 28-летний Нгмале провел за «Динамо» 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 30-летний Даса сыграл за московский клуб 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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