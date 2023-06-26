Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Карапузов: «Сезон в «Ахмате» получился скомканным»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Динамо» Владислав Карапузов, проведший прошлый сезон в «Ахмате» на правах аренды, подвел итоги своего выступления за грозненскую команду.

«Прошедший сезон в Грозном я бы назвал скомканным. Для «Ахмата» он удачный, а для меня он таким был только в заключительном месяце. Но да, лучший результат в истории клуба показали, а футбол — командный вид спорта. Я рад результату, который смогли достичь вместе с командой», — приводит «Чемпионат» слова Карапузова.

Также футболист отметил, что рад возвращению в «Динамо».

«Возвращению в «Динамо» тоже очень рад. Ближайшее ожидание — познакомиться с тренерским штабом, услышать от них мнение о моей дальнейшей работе в этом клубе. Что касается амбиций, то, конечно, хочется играть в стартовом составе «Динамо», — добавил он.

В минувшем сезоне 23-летний Карапузов провел 22 матча за «Ахмат» в чемпионате России, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5151047-karapuzov-sezon-v-ahmate-poluchilsya-skomkannym-ya-ochen-rad-vozvrascheniyu-v-dinamo.html
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звездный легкоатлет упал с мотоцикла. Сезон для Шубенкова закончен?
«Формула-1» готова отказаться от шин из Румынии и Турции? Звериное лицо капитализма
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Роберто Фернандес: «Путь до Москвы занял почти 30 часов — одно из самых длинных путешествий за всю мою жизнь»
Покинувшие «Зенит» тренеры будут работать в одном из итальянских клубов
Нивалдо считает, что Личка может привести «Динамо» к чемпионству
Кобелев назвал лучшего распасовщика чемпионата России
Геннадий Орлов: «Из-за Малкома я начал ходить на матчи»
Селюк — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «С бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» не будет продлевать аренду хавбека Норманна

Игроки «Динамо» Даса и Нгамале вернутся в расположение клуба 1 июля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости