Карапузов: «Сезон в «Ахмате» получился скомканным»
Защитник «Динамо» Владислав Карапузов, проведший прошлый сезон в «Ахмате» на правах аренды, подвел итоги своего выступления за грозненскую команду.
«Прошедший сезон в Грозном я бы назвал скомканным. Для «Ахмата» он удачный, а для меня он таким был только в заключительном месяце. Но да, лучший результат в истории клуба показали, а футбол — командный вид спорта. Я рад результату, который смогли достичь вместе с командой», — приводит «Чемпионат» слова Карапузова.
Также футболист отметил, что рад возвращению в «Динамо».
«Возвращению в «Динамо» тоже очень рад. Ближайшее ожидание — познакомиться с тренерским штабом, услышать от них мнение о моей дальнейшей работе в этом клубе. Что касается амбиций, то, конечно, хочется играть в стартовом составе «Динамо», — добавил он.
В минувшем сезоне 23-летний Карапузов провел 22 матча за «Ахмат» в чемпионате России, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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