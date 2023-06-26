Главный врач «Динамо» заявил, что его общение с европейскими коллегами не изменилось
Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит общение с европейскими коллегами.
«Как идет общение с европейскими коллегами? Ничего не изменилось. Врачи — во всем мире врачи. Никакого негатива никто друг к другу не испытывает. Все готовы всегда прийти на помощь. Если есть возможность обсудить какие-то вопросы по телефону — обсуждаем по телефону. Когда произошла трагическая ситуация с Миланом Майсторовичем, его пришлось оперировать за рубежом. Мы созвонились с коллегами. Доктор добрался, клиника приняла и прооперировала. Правда, из-за этого ему пришлось сразу же лететь в Сербию. После операции перелет растягивался бы вместо четырех часов на 13 часов, чего нам не хотелось», — приводит слова Родионова «Чемпионат».
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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