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Игроки «Арсенала» пошли общаться с болельщиками после разгрома от «Локомотива»

16:02
Общение игроков «Арсенала» с болельщиками. Общение игроков «Арсенала» с болельщиками.
Общение игроков «Арсенала» с болельщиками.
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Московский «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

Тульский клуб продлил серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).

После игры футболисты «Арсенала» подошли к трибуне с болельщиками и выслушали претензии в свой адрес.

Общение игроков "Арсенала" с болельщиками. Фото "СЭ"
Общение игроков «Арсенала» с болельщиками.

В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче поднялся на шестую строчку. «Арсенал» занимает 15-е место, набрав 14 очков.

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