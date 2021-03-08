Игроки «Арсенала» пошли общаться с болельщиками после разгрома от «Локомотива»
16:02
Московский «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.
Тульский клуб продлил серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).
После игры футболисты «Арсенала» подошли к трибуне с болельщиками и выслушали претензии в свой адрес.
Общение игроков «Арсенала» с болельщиками.
В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче поднялся на шестую строчку. «Арсенал» занимает 15-е место, набрав 14 очков.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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