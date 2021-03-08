Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал автором победного гола в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0).

«Самая продолжительная травма в карьере. Четыре месяца, — сказал Смолов в эфире «Матч Премьер». — Очень рад, что добились победы, всегда играть очень непросто в Туле. Мы постоянно теряли очки здесь в последнее время, поэтому был принципиальный матч. Даже несмотря на качество поля показали содержательную игру.

Гол? Повезло, что так попал. Посвящаю его своей маме. Всех женщин и девушек поздравляю с праздником».

Смолов появился на поле на 69-й минуте, забил на 71-й и отдал голевой пас на Мурило на 75-й.

Это 4-й гол в 13 играх РПЛ в этом сезоне для 31-летнего форварда.

Смолов не забивал с конца сентября. В ноябре он получил травму.