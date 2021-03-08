«Локомотив» разгромил в гостях «Арсенал», Смолов забил и отдал, Баринов сделал голевой пас

«Арсенал» принимал «Локомотив» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась крупной победой гостей — 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала отличился Федор Смолов, который только вышел на замену. Затем с его передачи ворота туляков поразил Мурило. А поставил точку в матче Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал Дмитрий Баринов.

«Локомотив» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» потерпел пятое поражение подряд и остается в зоне вылета (15-е место, 14 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 0:3 (0:0)

Голы: Смолов, 71 (0:1). Мурило, 75 (0:2). Жемалетдинов, 85 (0:3).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов (Горбатенко, 88), Бауэр, Ткачев (Коновалов, 66), Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 89), Чаушич, Луценко, Э.Кангва (Джорджевич, 79).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Паблу, Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Куликов (Баринов, 69), Мухин (Магкеев, 87), Камано (Титков, 86), Лисакович (Смолов, 69).

Предупреждения: Рыбчинский, 8. Мухин, 40. Ткачев, 49. Куликов, 52. Бауэр, 63. Рыбус, 78. Джорджевич, 84.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).

8 марта. Тула. Стадион «Арсенал».