Игрок «Сьона»: «Зенит» мог бы конкурировать в Лиге конференций»

Нападающий «Сьона» Жосиа Лукембила после поражения от «Зенита» (2:5) в товарищеском матче оценил уровень российской команды.

— Что думаете о «Зените» в контексте европейского футбола?

— «Зенит» легко мог бы конкурировать в Лиге конференций. У него отличный уровень, он бы прекрасно себя там показал.

Матч «Зенит» — «Сьон» состоялся в среду, 9 июля в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые проведут следующую игру 13 июля против сербской «Войводины».