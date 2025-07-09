Семак — о матче против «Сьона»: «Надеюсь, команды из других стран будут приезжать почаще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о товарищеском матче против швейцарского «Сьона», который прошел в рамках Winline Суперсерии.

Команды встречались в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 5:2.

«Для нас это полезные матчи и с точки зрения игры против команды, которая представляет швейцарский чемпионат, против европейской команды. Конечно, было интересно сыграть. Это первая ласточка — команда из Европы, за исключением сербов, которые часто приезжают к нам в гости. Команды из других стран редко посещают нас. Надеюсь, будут приезжать почаще — первый шаг сделан. Еще раз повторюсь, спорт объединяет людей», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

«Зенит» 13 июля также сыграет против сербской «Войводины». Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.