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Сегодня, 08:00

Орлов о Соболеве: «Он не меняется. В «Зените» надо играть по-другому!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

—  Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал. Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. «Стенки» с партнерами у него не получаются. По большому счету, он играет так, как играл в «Спартаке». В «Зените» нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру. Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

Владислав Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в «Спартаке» не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке «Зенита». Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин — нет. В следующем туре «Зенит» играет в гостях против Краснодара. Очень важный поединок. Не знаю... Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева.

Александр Соболев. «Соболев играет как в «Спартаке», а здесь нужен другой футбол». Орлов — о победе «Зенита» и словах Глушенкова о сборной

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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 5
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Бителло

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Динамо Мх

 5 1 0
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