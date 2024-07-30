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Сегодня, 14:16

Защитник махачкалинского «Динамо» Кагермазов рассказал об адаптации клуба к РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов рассказал, что думает об уровне сопротивления в РПЛ.

«В РПЛ все быстрее, чем в Первой лиге, другой темп. Все футболисты думают быстрее, но мы тоже приспосабливаемся к этому. Видно, что с каждой игрой мы становимся лучше. От матча к матчу будем прибавлять», — цитирует Кагермазова «РБ Спорт».

Дагестанский клуб в сезоне-2024/2025 впервые в своей истории играет в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
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Рубин – Химки
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