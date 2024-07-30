Защитник махачкалинского «Динамо» Кагермазов рассказал об адаптации клуба к РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов рассказал, что думает об уровне сопротивления в РПЛ.

«В РПЛ все быстрее, чем в Первой лиге, другой темп. Все футболисты думают быстрее, но мы тоже приспосабливаемся к этому. Видно, что с каждой игрой мы становимся лучше. От матча к матчу будем прибавлять», — цитирует Кагермазова «РБ Спорт».