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Фильцов — о составе «Локомотива»: «Главное — свои, на них смотреть приятнее»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов оценил состав железнодорожников в сезоне-2024/25.

«Сейчас молодые ребята входят в состав, им нужно набраться опыта, наработать игровые связи. Болельщики «Локомотива» ждут удачный сезон. Я тоже ожидаю, что для клуба получится положительный год. Мне также приятно, что в команде много воспитанников, причем неважно, из какой школы, главное — свои. Да у них меньше опыта, но на своих смотреть приятнее», — цитирует Фильцова Legalbet.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» дома обыграл «Акрон» (3:2), а во втором матче уступил московскому «Динамо» (1:3).

30 июля железнодорожники сыграют с «Ростовом» в 1-м туре группы B FONBET Кубка России.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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