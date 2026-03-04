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Ротенберг поздравил Галактионова с 50-й победой с «Локомотивом» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Роман Ротенберг поздравил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с достижением отметки в 50 побед с командой в РПЛ.

28 февраля «Локомотив» дома обыграл «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Хотел бы сказать вам огромное спасибо за победу. Важная игра была, вы большие молодцы. Игра прошла, результат остается, двигаемся дальше. Хотел всех вас собрать, потому что это была большая игра для нашего главного тренера. Уверен, что в будущем нас будут ждать еще более яркие победы. Огромное спасибо, что сделали общую победу. Уверены, что в следующий раз и 100 будет. Михаил Михайлович, это на самом деле историческое событие. Мы все уверены в том, что это только начало», — сказал Ротенберг в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» (40 очков) после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 5 марта команда сыграет с тульским «Арсеналом» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

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Источник: ФК «Локомотив»
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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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