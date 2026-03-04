Ротенберг поздравил Галактионова с 50-й победой с «Локомотивом» в РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Роман Ротенберг поздравил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с достижением отметки в 50 побед с командой в РПЛ.

28 февраля «Локомотив» дома обыграл «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Хотел бы сказать вам огромное спасибо за победу. Важная игра была, вы большие молодцы. Игра прошла, результат остается, двигаемся дальше. Хотел всех вас собрать, потому что это была большая игра для нашего главного тренера. Уверен, что в будущем нас будут ждать еще более яркие победы. Огромное спасибо, что сделали общую победу. Уверены, что в следующий раз и 100 будет. Михаил Михайлович, это на самом деле историческое событие. Мы все уверены в том, что это только начало», — сказал Ротенберг в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» (40 очков) после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 5 марта команда сыграет с тульским «Арсеналом» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.