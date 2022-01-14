Игрок «Динамо» Лаксальт заразился коронавирусом

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт заразился коронавирусом, информирует Sport24. Как отмечается, болезнь протекает в легкой форме. По этой причине игрок отсутствует на начале сборов в Катаре.

Защитник на данный момент находится в Уругвае и в ближайшее время сдаст новый тест. Если он покажет отрицательный результат, Лаксальт вылетит на сбор в начале следующей недели.

В текущем сезоне Лаксальт провел за «Динамо» 7 матчей. Большую часть первой половины сезона он пропустил из-за травмы.