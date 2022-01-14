Шешуков рассказал, что потерял несколько миллионов, вложившись в бизнес

Бывший защитник «Спартака», «Ростова» и «Локомотива» Александр Шешуков рассказал, что неудачно вложился в бизнес.

— После завершения карьеры ты стал сильно меньше тратить?

— Конечно. Раньше каждый месяц приходила эсэмэска: «Пип-пип». И ты понимал, что все нормально. Не то чтобы вообще не смотрел на цены, но особо не заморачивался по поводу денег. Когда заканчиваешь играть, начинаешь жить по-другому. Думаю, так со всеми футболистами — ну, за исключением тех, кто накопил хорошую сумму. И, главное, ни на чем не прогорел — многие ведь вкладывались в какие-то гениальные бизнес-идеи. В итоге оставались и без денег, и без бизнеса.

— Ты тоже?

— К сожалению. В 2015 году хотели построить текстильный завод в Ростовской области... До сих пор пытаюсь вернуть деньги. Надеюсь, хотя бы часть удастся.

— Много вложил?

— Не буду называть сумму, но она довольно серьезная. Несколько миллионов рублей.

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