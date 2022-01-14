Футболисты «Спартака» проходят медосмотр, первыми приехали Литвинов и Гапонов

Футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и проходят медосмотр в одной из московских клиник.

Первыми на обследование приехали защитник Илья Гапонов и полузащитник Руслан Литвинов.

«Спартак» будет тренироваться в Москве до 16 января, после этого команда отправится на зимние сборы в Дубай (ОАЭ). Там красно-белые проведут два сбора, которые пройдут с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах.