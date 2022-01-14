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Сегодня, 10:29

Футболисты «Спартака» проходят медосмотр, первыми приехали Литвинов и Гапонов

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и проходят медосмотр в одной из московских клиник.

Первыми на обследование приехали защитник Илья Гапонов и полузащитник Руслан Литвинов.

«Спартак» будет тренироваться в Москве до 16 января, после этого команда отправится на зимние сборы в Дубай (ОАЭ). Там красно-белые проведут два сбора, которые пройдут с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
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Реми Кабелла

Реми Кабелла

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 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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