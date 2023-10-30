Игрок «Динамо» Бителло рассказал, чем Россия похожа на Бразилию

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на вопрос, чем Россия похожа на Бразилию.

«Россия похожа многим на Бразилию, кроме погоды. Например, стадионы и уровень футбола такой же хороший», — приводит Sport24 слова футболиста.

Бразилец перешел в «Динамо» в сентябре этого года, подписав соглашение с бело-голубыми до 2028 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.