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Игорь Школик: «Динамо» хочет порадовать фанатов в последнем матче сезона и победить"

13:48
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Полузащитник «Динамо» Игорь Школик поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга».

— Настрой на матч — самый боевой, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Школика. — Несмотря на то, что задача выполнена, каждый в команде хочет одержать победу в последнем матче сезона, порадовать болельщиков и уйти на выходные в отличном настроении.

Сам я чувствую физически себя хорошо и очень рад, что удалось сыграть в последних двух матчах. У нас есть всё для восстановления после игр, наш замечательный медицинский штаб делает всё, чтобы команда подошла готовой к игре. Спасибо им за это!

С Данилом Липовым (игрок бело-голубых выступает за «Оренбург» на правах аренды — прим. «СЭ») мы сейчас не общаемся, но, думаю, он выйдет с большим настроем и желанием показать себя, так как хочет вернуться и играть за «Динамо».

Динамо — Оренбург

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