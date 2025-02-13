Игорь Шалимов: «Возможно, поражение «Спартака» от «Зенита» к лучшему»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ с «Зенитом» (0:3).

«План на финал не сработал. Но, возможно, исходя из того, что победы на предсезонных турнирах не приводили ни к чему хорошему в чемпионате, это и к лучшему.

Есть вопрос в целом по подготовке зимой — зачем были необходимы короткие турецкие сборы, — первый и третий, который скоро начнется? У Семака, Мусаева есть большой опыт зимних длинных сборов в России, у Станковича его нет — посмотрим, как это скажется.

Пока видно, что команда под большими нагрузками. Это хорошо заметно по решениям на поле, а один из показателей — как крайние полузащитники идут в дриблинг. У Бонгонда и Маркиньоса в чемпионате это получалось намного лучше, сейчас оба явно очень под нагрузками, нет легкости», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.