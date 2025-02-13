Семшов: «Мимович — страховочный вариант для Мантуана»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о переходе защитника Огнена Мимовича в клуб из Санкт-Петербурга.

В среду, 13 февраля «Зенит» объявил о том, что арендует Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона-2024/25.

«Думаю, Мимовича брали больше для подстраховки. Наверное, это не железный футболист основы. Для него РПЛ — хорошая школа. Думаю, сезон начнет Мантуан, а Мимович — страховочный вариант. Плюс Эракович тоже может сыграть на этой позиции», — сказал Семшов «СЭ».

В январе 2025 года «Фенербахче» купил Огнена Мимовича у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах сербской команды во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.