Осинькин оценил игру Иванисени в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча второго тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1) оценил украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.

«Он приехал в наш чемпионат, в котором он не играл, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 31 июля. — Совершенно без подготовки, но он профессионал, он хорошо работает, он набирает форму. Физическая форма близка к его оптимальной. Разница между первым и вторым матчами ощутимая.

Мы ожидаем, что он станет одним из наших лидеров. То, что он в этой игре показал, можно оценить положительно. Но у нас есть определенные специфические вещи в игре. К ним надо привыкать, сразу легко их не примешь. Это в любой команде такое есть. Но в украинском чемпионате много борьбы, много агрессивной борьбы. И наш футбол. В них есть различия. Но мне нравится его отношение к работе».

Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев. 11-метровый был назначен после консультации с ВАР.