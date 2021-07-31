Осинькин оценил игру Иванисени в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча второго тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1) оценил украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.
«Он приехал в наш чемпионат, в котором он не играл, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 31 июля. — Совершенно без подготовки, но он профессионал, он хорошо работает, он набирает форму. Физическая форма близка к его оптимальной. Разница между первым и вторым матчами ощутимая.
Мы ожидаем, что он станет одним из наших лидеров. То, что он в этой игре показал, можно оценить положительно. Но у нас есть определенные специфические вещи в игре. К ним надо привыкать, сразу легко их не примешь. Это в любой команде такое есть. Но в украинском чемпионате много борьбы, много агрессивной борьбы. И наш футбол. В них есть различия. Но мне нравится его отношение к работе».
Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев. 11-метровый был назначен после консультации с ВАР.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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