Игорь Ледяхов: «Справится Кононов или нет, покажет турнирная таблица»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» о поражении красно-белых в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) отметил, что болельщики вправе выражать недовольство главным тренером Олегом Кононовым.

— Болельщики «Спартака» вновь призывают вернуть Карреру и не верят в Кононова. Вам понятна тренерская мысль этого специалиста?

— Мы все помним слова Кононова о том, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить игру. Я даже уже не знаю, сколько прошло времени, сбился со счета. Однако вразумительного футбола мы все еще не видим. Поэтому болельщики вправе выражать недовольство, им хочется всегда видеть «Спартак» наверху.

— Справится ли Кононов с таким прессом?

— Думаю, человек знал, куда идет. В «Спартаке» психологическая нагрузка просто нереальная! По идее он должен быть готов к такому вызову. А справится или нет? Все покажет турнирная таблица. (Виталий Айрапетов)

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