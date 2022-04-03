Игорь Ледяхов: «Бека-Бека не заслуживал удаления»

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак», когда полузащитник хозяев Алексис Бека-Бека нарушил правила.

— Голевой пас Изидору отдал Бека-Бека. Заслуживал он удаления в первом тайме, когда влетел в голеностоп Мартинсу?

— На мой взгляд, нарушение не тянуло на красную карточку. Желтую дали, ну и достаточно. Обычный игровой эпизод. Странно, что ему уделили столько внимания после матча.

На 24-й минуте матча РПЛ хавбек «Локомотива» получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.