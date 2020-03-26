Игорь Лебедев: «Предлагаю уменьшить зарплаты футболистов на 30-50 процентов и предложить им жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом»

Депутат Госдумы РФ, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал информацию Reuters о возможном предложении ФИФА (Международной федерации футбола) по продлению контрактов с футболистами и тренерами до завершения отложенных сезонов, переносе трансферных окон и финансовой помощи клубам из фонда поддержки футболистам.

— ФИФА предлагает абсолютно правильно встает на сторону клубов в условиях пандемии, когда практически остановлена жизнь во всей Европе и России, — заявил Лебедев. — Спортивные клубы несут потери, поскольку вынуждены перечислять зарплату игрокам, а без матчей, рекламы и стадионов дохода не получают. Пока идет карантин на пару месяцев я предлагаю уменьшить зарплаты футболистов на на 30, а лучше — на 50 процентов. Спортсмены отнесутся к этому с пониманием. Руководитель одного из наших клубов правильно заметил, что если не предпринимать никаких мер, то к трансферному окну все наши клубы придут без денег — ни на финансовую честность, ни на покупку игроков.

— Стоит предложить игрокам взамен финансовых послаблений отравить домой к семье в отпуск?

— Чемпионаты остановлены, и я так понимаю, все спортсмены находятся дома. Недавно читал, что Смолова не отпустил в Россию. Ситуация развивается быстро: еще вчера любой мог полететь отдыхать в Милан, а сегодня закрывается авиасообщение со всем миром. Все решения происходят на уровне клубов, и на своем уровне они должны правильно поступать. Высокооплачиваемым игрокам я предлагаю скинуться и помочь нашей стране в борьбе с коронавирусом. Не доходы граждан по депозитам в банках президент должен был вчера обкладывать налогом, а предложить футболистам с миллионными контрактами дать немножко денег на поддержку российского здравоохранениях, как в европейских странах их коллеги жертвуют миллионы долларов и евро на борьбу с коронавирусом. (Евгений Белоусов)