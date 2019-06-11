Игорь Ларионов: "Лет 20 назад история с Кокориным и Мамаевым не получила бы широкой огласки"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов рассказал, могла ли во время его спортивной карьеры произойти такая ситуация, как с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Такие истории были. Конечно, не такого плана, но были гулянки, разборки, – сказал Ларионов в интервью YouTube-каналу Commandos. – Сегодня все твои шаги фиксируются и ты находишься под прожектором. Ты должен очень внимательно следить за тем, что ты делаешь.

Расскажу пример из своей карьеры. Мы играли Кубок Канады-1984 в Калгари, проиграли канадцам в овертайме. После матча Гретцки и его друзья пригласили меня в бар отмечать. Было очень сложно покинуть отель, так как находились под присмотром. Я прихватил с собой товарища и мы уехали в час ночи. Пробыли в баре до пяти утра, помню даже, что танцевал. Через день в канадской прессе вышла статья про меня, что я был в клубе, что мне все понравилось. И эта статья была отправлена Тихонову, собрали экстренное собрание.

После этого пошла волна, что я ненадежный. Что могу убежать или уехать куда-то, хотя у меня таких мыслей не было. Если бы история с Кокориным и Мамаевым произошла лет 20 назад, то ничего бы не было.

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