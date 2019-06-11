Мамаев рассчитывает выйти на свободу 10 ноября

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что осужденный за драки футболист Павел Мамаев уже готовится к переезду из СИЗО в колонию.

– Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию, – цитируют Мельникова "Известия". – Павел Мамаев сказал, что "главное – известна конечная дата всей этой истории". Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.

Говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда – для него не принципиально.

Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "Краснодара" – к полутора годам.

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