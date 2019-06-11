Кокорин сожалеет, что в "Бутырке" отказались принять от футболистов спортивный инвентарь

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что осужденный за драки футболист Александр Кокорин хотел обеспечить Бутырский следственный изолятор спортивным инвентарем.
– Кокорин вел переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря, – цитируют Мельникова "Известия". – Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками.
Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: "Мы бы уехали, а людям все бы это осталось".
Также правозащитник сообщил, что Кокорин от апелляционной инстанции ничего не ждет, а хочет ясности – куда его пошлют.
Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "Краснодара" – к полутора годам.
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https://iz.ru/887747/boris-klin/na-svobodu-v-den-politcii-mamaev-mozhet-vyiti-iz-kolonii-10-noiabria