Кокорин сожалеет, что в "Бутырке" отказались принять от футболистов спортивный инвентарь

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что осужденный за драки футболист Александр Кокорин хотел обеспечить Бутырский следственный изолятор спортивным инвентарем.

– Кокорин вел переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря, – цитируют Мельникова "Известия". – Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками.

Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: "Мы бы уехали, а людям все бы это осталось".

Также правозащитник сообщил, что Кокорин от апелляционной инстанции ничего не ждет, а хочет ясности – куда его пошлют.

Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "Краснодара" – к полутора годам.

Мамаев рассчитывает выйти на свободу 10 ноября